Documentaire

Le permis de conduire : difficile à obtenir… et facile à perdre ! Pour avoir le fameux papier rose, ou pour garder leurs points, certains sont prêts à tout, et ont parfois même recours aux combines les plus douteuses. Chaque année, ils sont plus de 3 millions à tenter de décrocher le précieux sésame. Mais moins de la moitié va l’obtenir. Et pour les autres, c’est parfois le début d’une longue galère : plusieurs mois d’attente, pour certains entre les mains d’auto-écoles peu scrupuleuses qui n’hésitent pas à abuser de la situation pour faire dépenser des centaines, voire des milliers d’euros à leurs candidats… Documentaire réalisé par Bertrand Bolzinger et Stéphane Girard, montage de Amandine Stelleta, Vincent Daudey et Gulian Le Tallec