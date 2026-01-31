Un homme modeste né à Salvador de Bahia, Jo Carlos, est devenu milliardaire grâce à l’exploitation des gisements minéraux au Brésil. Il a transformé des cailloux en or avec un simple diplôme en géologie et une grande détermination.
Pour les touristes, c’est un endroit mythique et romantique. Chaque année, plus de 2,5 millions de visiteurs viennent du...
Découvrez les coulisses d’un business bien rodé sur l’autoroute A10, où de nombreuses aires d’autoroute et stations-service prospèrent pendant...
Claude François fait toujours battre les cœurs… et monter les enchères. À Drouot, temple des enchères parisiennes, la ferveur...
L’investissement immobilier locatif demeure l’un des piliers de la constitution d’un patrimoine solide et d’une source de revenus complémentaires...
Comprendre un taux d’intérêt revient à saisir le prix du temps et du risque au cœur de l’économie moderne....
Rouler au GPL pour soulager son portefeuille
L’argent est au cœur de nos existences, dictant le rythme de nos journées et la structure de nos sociétés....
En 2013, Michael Lenke apprend dans une étude que 50 % des femmes n’atteignent jamais l’orgasme avec leur partenaire....
Beaucoup d’entre nous sont probablement dans la même banque depuis tous jeunes. Peut-être même que nous avons obtenu notre...
Puisque presque tous les individus de la planète disposent aujourd’hui d’une connexion Internet, pourquoi ne pas en profiter pour...
La tendance de faire du neuf avec du vieux reprend de plus belle principalement dans le secteur du prêt-à-porter....
Dans la bataille des enseignes de seconde main, Cash Converters et Easy Cash rivalisent pour la première place. Julien...
La cocotte est devenue une tendance culinaire, que ce soit en restauration ou à la maison. C’est également un...
Au début, Nabil rêvait d’indépendance, de belles voitures et de revenus confortables. A 54 ans, ce chauffeur VTC peine...
Faire l’achat d’une voiture neuve, c’est un sacré budget, et pas forcément un placement malin aujourd’hui : aussitôt achetée,...
Il gagne de l’argent en vidant les cimetières
Un parapluie, une poussette ou un sac… chaque année, plus de 2 millions de distraits égarent leurs effets personnels....
Depuis des siècles, l’or fascine et fait rêver, à la fois symbole de richesse et témoin silencieux de la...
L’affaire Cahuzac n’est pas seulement l’histoire du mensonge d’un homme. Derrière cette affaire se cache un univers opaque qui...
Chaque année, plus de 500 000 touristes français se rendent en Égypte pour visiter les monuments de l’époque pharaonique,...
