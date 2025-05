Documentaire

Chaque jour qui passe fait de nos billets et de notre monnaie des pièces de musée pour laisser place au paiement en ligne et surtout à la monnaie encore virtuelle mais bien réelle sur le net. Mais déjà les mauvaises habitudes sont là et l’un des sites les plus connus vient d’être fermé pour blanchiment d’argent. Ne rentrant pas dans le contrôle des états, réputé sans inflation et éthique, avec une utilisation totalement anonyme, il est maintenant possible de vivre totalement grâce à l’argent virtuel, du moins jusqu’à ce que les autorités interviennent.