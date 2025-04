Documentaire

Il habite une belle maison dans un quartier huppé et mène une vie très confortable. Il fait partie de ces riches Français qui trouvent le climat fiscal belge beaucoup plus accueillant qu’en France. Ici, pas d’impôt de solidarité sur la fortune, ni de taxation des revenus à 75%. La ville n’est qu’à une heure de Paris en train, l’immobilier y coûte quatre fois moins cher, on y parle français. Et dans la capitale de l’Europe, l’ambiance est à la fois internationale et provinciale. Malgré cela, quitter la France pour échapper à l’impôt n’est pas toujours facile. Documentaire de Morgane du Liège.