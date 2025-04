Documentaire

C’est un paradis de luxe et de discrétion dans les Alpes suisses. Le Prince William, David Guetta, Bono, David Halliday, ou encore Roger Moore… Ils ont tous craqué pour Crans Montana. Et c’est Magloire, le chroniqueur mondain, qui va nous servir de guide dans cette station d’exception. Hôtels 5 étoiles, restaurants gastronomiques et boutiques de luxe. Ici, on trouve de quoi satisfaire toutes les exigences des stars. Loin de la très médiatique Gstaad, les people trouvent ici un refuge. L’un des derniers endroits au monde où ils peuvent être tranquilles et où les secrets sont encore bien gardés. Un documentaire de Marie-Emilie Catier Pauline Perinet