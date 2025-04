Documentaire

Portraits de quatre français qui ont réalisé leur rêve d’aller vivre ailleurs. Isabelle Schiffmacher, jeune peintre, s’est installée à Bali. La spiritualité de l’île lui convient. Elle a appris avec son professeur australien à manipuler les forces secrètes grâces auxquelles elle charge positivement ses tableaux. Jean-Louis Laborde rêvait de régner sur une grande réserve de chasse en Afrique. Sa réserve est aujourd’hui la plus grande de Centre Afrique. Il tente avec son équipe de protéger les éléphants. À Palo Alto en pleine Silicon Valley, François Logier participe aux dernières semaines de la nouvelle économie. Cet avocat aide aux créations des start-up et vit son rêve californien en passant des week-ends à Hawaï. Jean-François Lessage était stagiaire chez un commissaire-priseur parisien et rêvait d’Inde. Il est parti avec son sac à dos et a créé en quelques semaines à Madras un atelier de broderie aujourd’hui célèbre chez tous les grands décorateurs.