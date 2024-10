Documentaire



Dans la bataille des enseignes de seconde main, Cash Converters et Easy Cash rivalisent pour la première place. Julien et Mathieu, à la tête de leurs magasins respectifs, s’engagent dans des négociations serrées, optimisent la gestion des stocks et veillent à la satisfaction client. La compétition est intense, mais les deux responsables sont déterminés à atteindre et dépasser leurs objectifs de vente.