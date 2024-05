Documentaire



Baisse du pouvoir d’achat, baisse de la consommation… comment résister à la crise ? Certains ont trouvé la solution : acheter en gros pour payer moins cher. Aujourd’hui de nombreux particuliers ont choisi de faire leurs achats alimentaires en gros. Que ce soit sur les marchés, chez des grossistes spécialisés, et même dans certains supermarchés, il est désormais possible d’augmenter les quantités pour préserver son porte-monnaie. Mais attention avant de se lancer dans le shopping hors norme… il faut bien prendre conscience des contraintes que cela représente : savoir négocier, pouvoir stocker, et surtout ne pas se faire rouler ! Ce qu’il faut savoir pour faire ses achats en gros… Un documentaire de Vincent Vulin.