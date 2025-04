Documentaire

Les fêtes de fin d’année. Noël, le jour de l’an. C’est l’occasion de déguster des produits de luxe: caviar, foie gras, truffe, champagne. Ces produits valent leur pesant d’or. Le soir du réveillon, ils font grimper les additions. Mais est-ce que la qualité est-elle vraiment au rendez-vous pour des menus de plus de 100 voire de 200 euros? Faire passer un foie gras hongrois moins cher pour un foie gras du Périgord, c’est l’une des arnaques classiques des restaurateurs. D’ailleurs pour être sûr de ne pas se faire avoir, de manger plus sainement et plus responsable, pourquoi ne pas tenter le faux gras ? La truffe…. Un champignon de luxe qui coûte entre 1000 et 3000 euros le kilo. C’est la tuber mélanosporum, plus connue sous le nom de truffe du Périgord. Mais comme la truffe de Chine – la moins chère et la moins savoureuse du marché – ressemble à s’y méprendre à sa cousine, les restaurateurs ont tendance à en profiter. Lorsque l’on cuisine de la truffe, la législation est très claire : si l’on ne précise rien sur la carte, c’est obligatoirement de la truffe noire du Périgord. Sinon c’est une infraction. Un documentaire de Sophie Jeaneau.