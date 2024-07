Documentaire



Marchands, commissaires priseurs et experts marchent main dans la main pour berner le client souvent naïf. Certains d’entre eux vendent sans scrupules de la porcelaine faussement ancienne, des meubles tout neufs mais vendus comme du 19ème siècle, sans oublier les statuettes soi disant issus des tombes impériales ! Nous avons remonté la filière de France jusqu’en Chine, de Jingdezhen, la capitale de la porcelaine, à Ningbo, la ville reine du meuble faussement ancien, en passant par Canton, supermarché de contrefaçons à destination des antiquaires du monde entier. Les marchands mal intentionnés y achètent des copies très bien imitées d’objets anciens et les revendent comme authentiques. Des artisans chinois ont accepté de nous montrer des techniques ancestrales pour maquiller des objets d’art neufs afin qu’ils aient la patine d’antiquités. Un trafic juteux pour les professionnels de l’art et les faussaires capables, aujourd’hui, de tromper les tests scientifiques les plus pointus. Un documentaire de Sophie Romillat. Productions Tony Comiti.