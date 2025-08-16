Les caisses d’allocations familiales sont les premières distributrices d’aides sociales en France. Mais comment sont-elles gérées ? Qui sont les Français à pouvoir en bénéficier ? Il y a des familles pour qui l’existence de ces aides est primordiale dans l’équilibre de leur budget. D’autres, qui pourraient s’en passer, en bénéficient sans scrupules pour partir en vacances. Autre paradoxe de notre modèle social : de nombreux Français passent à côté des aides auxquelles ils ont droit sans même le savoir ! Quelles sont les dérives de ce système ? Comment les versements sont-ils contrôlés et savons-nous tous à quoi nous avons droit ? Immersion au cour de la CAF de la Rochelle…
Réalisateur : Laurent Lesage