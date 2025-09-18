Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Monaco Yacht Show : le rendez-vous ultra luxe Le Monaco yacht show, c’est le plus prestigieux salon du yachting au monde… Durant 5 jours, tout le port...

Documentaire Le train de vie luxueux des enfants de stars Leurs parents ne reculent devant aucune dépense… Réalisation : Emilie Scoccia Chaîne : M6 Émission : Accès Privé Patrick...

Documentaire Les produits de luxe plus rentables qu’un studio ? ils se détournent des banques pour investir dans les montres de luxe

Documentaire Le salon du yacht, le rendez-vous des milliardaires Le Monaco Yacht Show est le plus prestigieux salon du yachting au monde. Pendant cinq jours, le port de...

Documentaire L’offensive d’Airbnb dans les activités touristiques Visiter Paris en deux chevaux, descendre à la nage les rapides des gorges du Verdon ou apprendre à faire...

Documentaire Le merveilleux monde des influenceurs menteurs Le placement de produits, la clef pour avoir un dressing de princesse

Documentaire Faux arrêts maladie : la fraude qui coûte très cher Le nombre d’arrêts maladie ne cesse d’augmenter de façon alarmante et cette hausse engendre plus de 7,2 milliards d’euros...

Documentaire Compléments de retraite : gare aux pièges A l’heure où l’espérance de vie augmente et où les réserves des caisses du régime de retraite de base...

Documentaire Peut-on se parfumer sans se ruiner ? Enquête sur le parfum de sa confection à sa commercialisation. Retour sur les stratégies publicitaire des grandes marques, focus...

Documentaire Immobilier : les dernières folies des stars ! C’est le premier poste de dépense des Français : le logement. Mais pour d’autres, ce n’est pas un soucis...

Documentaire Made in France – Romans, des chaussures qui marchent Des chaussures, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles, à tous les prix. Chaussures...

Documentaire Les techniques des serveurs pour alourdir l’addition En temps de crise, au restaurant, les Français font de plus en plus attention à l’addition. Et pour les...

Documentaire Direct producteur : comment bien acheter sur Internet ? C’est une tendance qui s’inscrit dans la durée, et qui a même explosé lors du confinement, à cause de...

Documentaire Héritage,pour le meilleur et pour le pire Hériter, y compris d’un inconnu, c’est généralement une aubaine, mais cela peut aussi parfois se transformer en cadeau empoisonné....

Documentaire Les pépins d’Apple Apple est l’une des plus importantes entreprises au monde. Elle vaut maintenant plus de mille milliards de dollars. Mais...

Documentaire Le business du halal En 2009, la France compte aujourd’hui 6 millions de français musulmans, 6 millions de français qui peuvent aujourd’hui acheter...