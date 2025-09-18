Le Monaco yacht show, c’est le plus prestigieux salon du yachting au monde… Durant 5 jours, tout le port...
Négociation d’émeraudes au Emerald Trade Center de Bogota
Leurs parents ne reculent devant aucune dépense… Réalisation : Emilie Scoccia Chaîne : M6 Émission : Accès Privé Patrick...
ils se détournent des banques pour investir dans les montres de luxe
Le Monaco Yacht Show est le plus prestigieux salon du yachting au monde. Pendant cinq jours, le port de...
Visiter Paris en deux chevaux, descendre à la nage les rapides des gorges du Verdon ou apprendre à faire...
Cet hôtel particulier est plein de surprise !
Le placement de produits, la clef pour avoir un dressing de princesse
Le nombre d’arrêts maladie ne cesse d’augmenter de façon alarmante et cette hausse engendre plus de 7,2 milliards d’euros...
A l’heure où l’espérance de vie augmente et où les réserves des caisses du régime de retraite de base...
Enquête sur le parfum de sa confection à sa commercialisation. Retour sur les stratégies publicitaire des grandes marques, focus...
C’est le premier poste de dépense des Français : le logement. Mais pour d’autres, ce n’est pas un soucis...
Le quotidien démesuré des millionnaires, d’une extravagance du Brésil à Dubaï.
Des chaussures, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles, à tous les prix. Chaussures...
En temps de crise, au restaurant, les Français font de plus en plus attention à l’addition. Et pour les...
C’est une tendance qui s’inscrit dans la durée, et qui a même explosé lors du confinement, à cause de...
Hériter, y compris d’un inconnu, c’est généralement une aubaine, mais cela peut aussi parfois se transformer en cadeau empoisonné....
Apple est l’une des plus importantes entreprises au monde. Elle vaut maintenant plus de mille milliards de dollars. Mais...
En 2009, la France compte aujourd’hui 6 millions de français musulmans, 6 millions de français qui peuvent aujourd’hui acheter...
Les grandes marques font désormais appel aux neurosciences pour tout connaître de leurs clients, jusqu’à leur inconscient. Objectif :...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site