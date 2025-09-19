Documentaire

Durant les soldes, des millions de Français vont se ruer sur les promos massives proposées sur tous les grands sites de e-commerce. Mais les bonnes affaires sont-elles vraiment au rendez-vous ?

Derrière ces rabais impressionnants qui vont jusqu’à -80% se cachent des pratiques peu avouables.

Parfois, les prix de référence n’ont jamais été pratiqués ou alors seulement quelques jours avant la promo…

La répression des fraudes a beau avoir poursuivi une vingtaine de sites et infligé des amendes, ces pratiques sont loin d’avoir été abandonnées. Et elles sont encore plus trompeuses et choquantes sur ces milliers de petits revendeurs sur le web qu’on appelle des « drop shippers ».

Ils achètent des produits discount en Chine pour les revendre souvent dix fois plus cher mais en affichant des promotions monstre totalement fictives…

Comment s’y prendre pour ne pas se faire berner par ces commerçants indélicats ?

Une enquête de Laure Orosemane