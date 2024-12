Documentaire

Commander son repas de fête, du foie gras, des chocolats et du vin à des prix défiant toute concurrence, est-ce possible sur Internet ? Marques prestigieuses et petits producteurs vendent à prix cassés, mais comment être sûr de réaliser de bonnes affaires ? Documentaire réalisé par L.Klein, A.Levert et M.Guetienne, Patrick Spica Productions