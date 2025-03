Documentaire

Comment faire de bonnes affaires en évitant les pièges de l’immobilier et comment obtenir réparation quand le rêve tourne au cauchemar ? Malfaçons, vices cachés, bien surévalués : nous avons remonté la filière de l’immobilier et mis au jour des pratiques de certaines sociétés plus que douteuses et de nouvelles affaires immobilières. Au cœur du scandale, certaines agences de diagnostics. Amiante, plomb, termites, elles sont censées garantir la qualité du bien à vendre, en toute indépendance. Dans les faits, l’enquête révèle que de certaines agences immobilières s’entendraient avec des diagnostiqueurs peu scrupuleux pour fausser les résultats, afin de toucher de plus grosses commissions… sur le dos des clients.L’émission s’intéresse également aux constructions neuves. Comment repérer les promoteurs indélicats ? Comment acheter à bon prix, sans se faire avoir ?Enfin, les journalistes de l’émission ont infiltré une société spécialisée en programmes d’investissements immobiliers aux pratiques douteuses : promesses mensongères, argumentaire appris par cœur, mauvaise foi tout est bon pour faire signer le client… mais parfois les conséquences peuvent être dramatiques : ainsi, Marie-Christine pensait avoir assuré son avenir, en faisant confiance à l’un de ces conseillers : depuis trois ans, elle dort dans sa voiture pour rembourser l’emprunt d’un investissement qui s’est révélé être catastrophique. Un documentaire de Guillaume Barthélémy.