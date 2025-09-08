Documentaire

En un peu plus de 10 ans, le montant des dons déclarés aux services fiscaux par les entreprises a plus que doublé. Aujourd’hui, quasiment toutes les entreprises du CAC 40 ont leur fondation de mécénat. Une très bonne nouvelle pour les associations, les musées qui profitent de cette générosité mais pas toujours pour les caisses de l’Etat.

Depuis la loi Aillagon en 2003, les entreprises ont, en effet, la possibilité de déduire 60% de leurs dons de leur déclaration d’impôts, dans une certaine limite. Une bonne action, c’est donc autant d’argent en moins pour le Trésor Public. La générosité des entreprises est-elle toujours dénuée d’arrière-pensée ? Enquête sur ces fondations d’entreprises et l’objectif de leurs dons.

Une enquête de Pauline Liétar et Emmanuelle Mesplède avec Brainworks.