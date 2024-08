Documentaire

Essence, gaz, loyers, charges… les prix augmentent et les salaires ne bougent pas. Que ce soit en testant des produits cosmétiques dans des laboratoires ou en goûtant des plats cuisinés pour des grandes marques agroalimentaires, Philippe et Anne-Marie ont trouvé chacun un moyen d’arrondir leurs fins de mois. Quant à Gaëlle, depuis qu’elle est en congé maternité, ses revenus ont diminué. Il lui faut compenser: elle est devenue une spécialiste des achats remboursés et des offres promotionnelles. Vincent, étudiant au budget mince, se nourrit lui aussi en testant des plats cuisinés. Mais son plus grand plaisir c’est de gagner de l’argent sur le dos de son banquier. En toute légalité, il utilise les règles de la société de consommation, en les détournant à son avantage. Les rois du gratuit sont aujourd’hui de plus en plus nombreux. Impossible de donner un chiffre exact : aucune statistique ne les recense avec précision. Pour entrer dans ces réseaux une seule solution : le bouche à oreille. Une chose est sûre, Philippe, Vincent, Gaëlle et Anne-Marie ont fait leurs comptes. Et leurs économies sont loin d’être négligeables : entre 200 et 300 euros par mois. Un documentaire de Frédérique Mergey – Cédric Fouré.