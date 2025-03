Documentaire

Autrefois réservés aux plus riches, les smartphones sont devenus accessibles à toutes les bourses : certains appareils de marques peu connues coûtent moins de 100 euros. Mais que valent-ils vraiment ? D’autre part, les applications à télécharger sur ces téléphones qui savent tout faire, souvent payantes, peuvent générer beaucoup d’argent. Enfin, parmi les accessoires indispensables : le casque audio. Simples écouteurs ou appareils plus sophistiqués, ils se vendent de plus en plus et font le bonheur de certaines sociétés qui ont su investir ce marché.