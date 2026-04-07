Karine, femme au foyer, et Christophe, chômeur, ainsi que leurs cinq enfants vivent dans une maison insalubre en majeure partie financée par la CAF. Ces familles sont nombreuses à vivre un enfer à cause des « marchands de sommeil », propriétaires sans scrupules qui proposent des logements honteux avec des loyers abusifs. La CAF est-elle trop généreuse ? Où vont réellement les millions versés en aides sociales, qui sont prélevés directement sur les salaires ?

Un documentaire de Patricia Lechevallier