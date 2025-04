Documentaire

Omar Sy dont l’installation à Los Angeles avait été annoncée en juin dernier serait déjà sur place. L’acteur se donne un an pour conquérir Hollywood. Un challenge professionnel mais aussi une aventure familiale avec sa femme et ses 4 enfants. A quoi va ressembler la vie d’Omar Sy à L.A. ? Marion Cotillard, Johnny Hallyday, David Guetta ou Dany Boon, de plus en plus de stars françaises se laissent séduire par la cité des anges. Logements, apprentissage de l’anglais, école pour leurs enfants, maîtrise des codes du star système, quels défis doivent-ils relever pour réussir leurs rêves américains ? Un documentaire de Marie-Emilie Catier.