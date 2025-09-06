Avec l’arrivée du passeport biométrique, réussir ses photos d’identité devient de plus en plus compliqué. respecter les formats, ne pas sourire et bien dégager son visage, les consignes sont de plus en plus contraignantes! Pour les réaliser, plusieurs possibilités: Photographe, cabine photo ou logiciel sur Internet, quelle est la meilleure solution pour réussir à coup sûr ses photos?
Réalisateur : Julie Delvallée