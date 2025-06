Documentaire

Aujourd’hui, en France, une famille sur deux possède un animal de compagnie. Un record dans le monde avec à la clé un marché gigantesque : près de 4 milliards d’euros par an. Et le principal poste de dépense, c’est bien sur la nourriture. Pour leurs 18 millions de chiens et de chats, les Français dépensent en moyenne 400 euros par an. Royal canin, Félix, Friskies, ces marques archi connues appartiennent à des géants de l’industrie agro-alimentaire. Et leur produit star, c’est la bonne vieille croquette. Comment ces croquettes sont-elles fabriquées ? Et comment fait-on pour les rendre irrésistibles pour nos fidèles compagnons ?

Un documentaire de Frédéric Monteil