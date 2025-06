Documentaire

Chopard, Chaumet, Van Cleef et Arpeels ou Mauboussin : une dizaine de grandes maisons est rassemblée en un seul lieu, la place Vendôme. Leurs noms font tourner les têtes. Leurs prix affichent des sommets : des millions pour un collier tigre et une émeraude 80 carats, des pièces uniques qui peuvent nécessiter jusqu’à 2 000 heures de travail. Réservée aux milliardaires, la haute joaillerie souffre de la crise et le secteur a connu l’an dernier une chute de 10%. C’est pourquoi certains ont décidé de révolutionner la place Vendôme et de proposer leurs produits à Madame tout le monde. Où font-ils fabriquer ces bijoux accessibles ? Comment les marchands de luxe parviennent-ils à casser leurs prix sans briser le rêve ? Un documentaire de Véronqie Siejak.