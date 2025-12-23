C’est le montant exorbitant de ce que coûte annuellement le nettoyage de la ville de Paris. Entre mégots, crottes de chien, détritus, les agents de nettoyage expriment leur ras le bol.
Réalisatrice : Nina Montané
Réalisatrice : Nina Montané
Au Ghana, les fruits ne connaissent pas la crise
Le traditionnel PV à 17 euros pour stationnement non payé a disparu. Désormais, les fraudeurs doivent s’acquitter d’une amende...
Dans cet épisode, c’est Charlotte qui prend le micro de Money Tree pour accueillir Éric, entrepreneur, multi-investisseur et expert...
Fraude à l’aide sociale… Un documentaire de Jennifer Deschamps
Des fraudeurs en plein collimateur du fisc
Dans un contexte économique fluctuant, les investisseurs avisés cherchent constamment des valeurs refuges capables d’allier sécurité et rentabilité pérenne....
Vivid Money est une plateforme financière qui propose des solutions d’épargne sécurisées et qui attire l’attention pour sa priorité...
Cosmétiques, pièces détachées, produits alimentaires, médicaments, pesticides. Aujourd’hui la contrefaçon n’est plus cantonnée aux seuls produits de luxe et...
Des travaux de peinture dans un appartement, l’emploi d’une nounou, un petit boulot dans une salle de restaurant, tous...
Après la crise économique, les hedge fund sont toujours très actifs. Rencontre à Stockholm avec les employés d’un hedge...
Près de 61 millions d’animaux de compagnie ont été recensés en France. Un foyer sur deux accueille au moins...
Négociation d’émeraudes au Emerald Trade Center de Bogota
Enquête sur les loisirs à tout prix. Partez en vacances dans des lieux dits éco-responsables ou tout simplement participez...
A l’approche de Noël, les villes et villages de France revêtent leurs habits de lumière. Pour les communes, ces...
La meilleure solution pour conférer une touche déco assez originale à son salon est d’avoir une œuvre d’art. Qu’il...
Soleil toute l’année, villas somptueuses, yachts dernier cri et soirées ultra privées… Dans un décor de rêve bordé par...
La décoration d’intérieur est devenue la nouvelle passion des Français. C’est leur premier budget loisirs : ils y consacrent...
Ici, la Caf verse 3 milliards d’aides par an
En 2012, les douanes françaises ont saisi plus de 4,5 millions d’articles contrefaits d’une valeur de 80 millions d’euros....
Sa vie a basculé du jour au lendemain : il est désormais millionnaire grâce au loto. Son quotidien a...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site