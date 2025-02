Documentaire

La Foire de Paris est le plus grand salon de France avec ses 226 000 mètres carrés de stands et ses 600 000 visiteurs par an. Ce qui fait l’ADN de la foire de Paris, ce sont ces bonimenteurs, ces rois de la foire qui vendraient tout et n’importe quoi avec un aplomb prononcé. Nous suivrons Raymond avec son sens de la persuasion inné, il a fait l’article de l’embout d’aspirateur ou encore du balai magique. Cette année il vend un produit, qui selon lui, débouche tout. La Foire de Paris a fait sa réputation grâce au concours Lépine, véritable institution des inventeurs, bricoleurs. Raoul, est l’un des plus grands inventeurs français ; il viendra présenter sa nouvelle trouvaille cette année. Face à lui Gérard, l’homme le plus courtisé du salon ; il dirige le prestigieux concours. Mais derrière l’ambiance bon enfant qui règne dans les allées se cache une autre réalité. Parmi les vendeurs certains sont sans scrupule : Ils pratiquent la vente forcée sur des produits de mauvaise qualité, à des prix exorbitants. Nous raconterons les mésaventures de Sébastien et Laure et décortiquerons ces pratiques de vente. L’année dernière, les policiers qui sécurisent la Foire de Paris ont procédé à 59 interpellations : bagarres, ivresses, vols ; nous verrons que parfois la fièvre n’est pas seulement acheteuse. Des coulisses du concours Lépine aux meilleures recettes des bonimenteurs, en passant par les plus belles arnaques des cuisinistes, plongée dans les 10 jours de folie de la foire de Paris, du 30 avril au 11 mai 2014. Un documentaire de Nina Montané, Sébastien Gille & Julie Samuel.