Documentaire

La vie de château n’est pas toujours aussi belle qu’on l’imagine. Les dizaines de pièces à chauffer, les toitures à restaurer et les hectares de parcs à entretenir. Un travail de titan et des frais qui font tourner le rêve en cauchemar. Le comte et la comtesse Alain et Hélène ont hérité du château de famille il y a quarante ans. Ils en sont devenus les esclaves. Ils aimeraient transmettre le château à leur descendance. Mais aucune de leurs trois filles n’a envie d’hériter du fardeau. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, une autre famille, les de Mézerac ont relevé le défi. La jeune génération à accepté d’hériter du château édifié par leur ancêtre, Elie de Beaumont au 18° siècle. Mais le bâtiment prend l’eau, les plafonds s’écroulent, la toiture est à refaire et un terrible champignon menace. Frères, soeurs et cousins se sont mis ensemble pour essayer de faire front, mais les dépenses sont trop lourdes pour tout le monde. Combien de temps tiendront-ils ? Le tentation de vendre est parfois forte. Comme beaucoup de châtelains, les de Mézerac regrettent souvent de ne pas être nés dans un pavillon de banlieue. Un documentaire d’Amélie Grout – Patrice Lucchini – Cécile Alégra – Bernard Montpert.Productions Tony Comiti