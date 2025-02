Documentaire

Petite île française située à 230 km de la Guadeloupe, Saint-Barthélemy est le lieu de vilégiature préféré des stars, des top models et des milliardaires. Outre Bill Gates, Steven Spielberg, Rupert Murdock et la famille Rothschild, les stars françaises comme Johnny Hallyday et Jean Reno y ont leurs habitudes. Les résidences de luxe et les villas de prestige, construites au milieu d’un paysage préservé, attirent les plus grosses fortunes du monde. Une villa de 300 mètres carrés se loue en moyenne 130 000 euros pour quinze jours. Cartier, Dior, Gucci… toutes les enseignes de luxe se sont installées à Gustavia, le chef-lieu. Enquête sur ce paradis des Antilles réservé aux riches.