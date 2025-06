Documentaire

Suites impériales, salles de bain en marbre et service 24h sur 24 : bienvenue dans le monde des palaces. A Paris, des hôtels cinq étoiles, il en existe de plus en plus, confirmant ainsi le statut de ville de luxe de la capitale. Entre les palaces parisiens, la guerre est déclarée pour attirer de riches clients, venus du monde entier. A 8000 euros la nuit, en moyenne, pour une suite, le prix ne compte plus. C’est à celui qui offrira les services les plus luxueux et parviendra à attirer les plus grandes stars de la planète. Déguster un menu gastronomique à 3 heures du matin ou privatiser un spa : un monde où tout est possible pour peu qu’on y mette le prix.