Vous avez peut-être déjà pensé à vous lancer dans le Forex et faire du trading de monnaies votre principale source de revenus ? Beaucoup de publicités de brokers vous proposent de vous lancer tout de suite sans perdre de temps pour gagner une fortune, mais il est plus judicieux de prendre connaissance de ces quelques erreurs les plus courantes que les traders débutants font, afin d’éviter de les faire à votre tour.

Sauter l’étape de l’apprentissage

Le trader sur le forex, n’est pas un jeu d’enfant, si vous le pensiez sincèrement auparavant, sachez que vous faites fausse route. Si vous ne voulez pas perdre votre investissement en quelques jours, il faut prendre le temps d’apprendre.

Certains débutants pensent qu’il suffit de créer un compte de trading puis de lire un certain nombre d’analyses quotidiennes pour gagner de grosses sommes. C’est évidemment très faux et ce mythe n’est nourri que par les brokers malveillants qui sont prêts à vendre du rêve pour toucher leurs commissions.

Si vous n’avez pas de notions solides dans le domaine, il est nécessaire de nourrir votre « background » en participant à au moins une formation sérieuse et en lisant la documentation qui va avec. Ensuite, vous pouvez vous lancer sur le terrain avec un compte démo, ce qui vous permettra de tester vos compétences.

Attention à ne pas brûler les étapes, même si vous avez l’impression de tout comprendre, la phase de formation doit prendre au minimum 1 mois.

Travailler sans plan de trading

Les débutants n’essayent pas juste de devenir millionnaires en 1 ou 2 mois sans prendre le temps de bien se former.

En effet, beaucoup se lancent dans le trading et commencent à mettre en jeu de l’argent réel sans prendre le temps d’établir un véritable plan de trading. Cela ne consiste pas à s’intéresser à la paire EUR/USD, et attendre qu’elle descende à une valeur donnée et placer des stops. Il ne s’agit pas de cela. Un plan de trading, c’est en fait une stratégie qui prend en compte surtout deux éléments: un objectif global à propos de votre activité de trading puis un plan plus détaillé relatif à chacun des trades menés par vous.

L’objectif global consiste à choisir les devises sur lesquels vous désirez lancer vos trades – le levier à utiliser lors des opérations puis le temps que vous allez consacrer au trading (formation, élaboration de stratégie, observation du marché). Cet objectif doit également indiquer vos ambitions en ce qui concerne le retour sur investissement.

Dès le départ, il faut savoir garder la tête froide, ne pensez pas pouvoir vous faire 10 000 euros de bénéficies en partant d’un investissement de 1 000 euros en une semaine. Tout cela vous permettra de travailler en sachant quand vous faites des progrès ou non.

Ne pas être patient et discipliné

Un bon trader, c’est avant tout un trader patient. Cette qualité est essentielle pour pouvoir lancer les trades au bon moment, ce qui est décisif pour faire du profit. Vous devez être en mesure de garder votre sang-froid en certaines situations et être suffisamment discipliné pour ne pas prendre des risques inconsidérés à chaque fois.