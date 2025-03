Documentaire

Le dernier film du réalisateur français Fred Cavayé, » Radin ! « , qui sortira le 28 septembre, avec Dany Boon dans le rôle principal, devrait parler aux Français. Selon plusieurs études, en plus d’être les touristes les plus avares du monde, nous serions de plus en plus accros à la chasse aux promos. Près de 58% de Français classent les coupons de réductions et collectionnent les cartes de fidélité. Sans compter les nouvelles possibilités virtuelles qui s’offrent à ceux qui veulent économiser : application de réductions ou encore sites spécialisés pour les radins. Aujourd’hui, faire attention à tout ce que l’on dépense est dans l’air du temps. Même les personnes les plus fortunées ne s’en cachent plus ! Pour comprendre cette tendance, nous irons à la rencontre de ces personnes près de leurs sous et les suivrons dans leur quête du produit toujours moins cher. Nous découvrirons également les coulisses des sites, comme radins.com, et des applications gratuites, qui promettent de faire gagner de l’argent aux Français. Qui sont les grippe-sous du XXIème siècle ? Comment sont-ils aujourd’hui perçus par leur entourage ? Quelles sont leurs techniques pour grappiller des euros ? Un documentaire de Morgane Champommier.