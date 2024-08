Documentaire



Aujourd’hui, l’eau de Spa est leader sur le marché de l’eau minérale dans le Benelux. Son groupe, Spadel, est également actif en France et en Grande Bretagne au travers de marques locales bien implantées. Mais Spa, c’est d’abord une source célèbre dont la réputation remonte à l’Empire romain. Durant des siècles, on la surnomme l’eau miracle pour ses vertus thérapeutiques. De toute l’Europe, les personnalités s’y rendent pour se soigner : Casanova, le Tsar de Russie Pierre le Grand, Victor Hugo et bien sûr la Reine des Belges Marie-Henriette. Cette dernière donnera d’ailleurs son nom à une source et à l’origine de la dénomination de l’eau « Spa Reine ». L’eau de Spa, c’est aussi l’histoire d’une entreprise familiale. Découvrez comment Ernest du Bois a pris les commandes de la société dans les années 1920. Quelles ont été les difficultés rencontrées par ses successeurs pour préserver la qualité de l’eau ? Revivez également la formidable histoire du marketing de la marque avec la création du personnage Pierrot en 1922 mais aussi les polémiques suscitées par la nudité apparaissant sur une affiche dans les années 1980. Success Story vous révèle enfin les secrets de la stratégie de Spa qui lui ont permis de conquérir le cœur des Belges et comment elle compte s’y prendre pour conserver cette place de leader dans les années futures. Documentaire produit avec le soutien du Tax Shelter et de Wallimage.