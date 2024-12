Documentaire

Monté par une bande de copains surfeurs, Quiksilver fait aujourd’hui partie des cinq plus grandes marques de sport, au côté de Nike et d’Adidas. Mais derrière la success-story se cache une épopée sulfureuse : celle d’une marque née dans les vapeurs de haschich et les rails de cocaïne, qui a grandi entre petites trahisons et intuitions de génie. Documentaire réalisé par Antoine Robin, montage de Jacques Offres