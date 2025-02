Documentaire

Les petites mains de Lejaby, incarnation du made in France, ont défrayé la chronique pendant de longues semaines lors de la dernière campagne présidentielle. La marque est devenue un des symboles du naufrage de l’industrie en France. Dans ses années fastes, Lejaby comptait huit usines, en Rhône-Alpes et en Auvergne. Fondée en 1930, Lejaby devient très vite une marque de lingerie mythique. Rachetée en 1961 par les frères Bugnon, elle devient une entreprise internationale et s’exporte partout en Europe et aux États-Unis. Dans les années 80, Lejaby est un des leaders mondiaux de la lingerie et emploie 1 200 salariés. Mais à la mort du PDG Maurice Bugnon en 1996, Lejaby est rachetée par un fond de pension américain. 7 ans plus tard, il délocalise 80% de la production et ferme quatre usines, sans se soucier des petites mains qui font la réputation mondiale du made in France. La marque perd son identité et c’est le début de la fin. Un documentaire de Manolo d’Arthuys. Productions Tony Comiti.