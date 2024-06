Documentaire



Un maillot de bain, un corps bronzé et les plages, bienvenue à Rio de Janeiro. Les plages de Rio ce n’est pas uniquement le tourisme: commerce, immobilier, spéculation, le front de mer aiguise tous les appétits, il est devenu le poumon économique de la ville. C’est le lieu de la débrouille et des réussites spectaculaires pour de nombreux brésiliens et même pour des français.