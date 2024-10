Documentaire

Trente mille visiteurs par jour qui déambulent sur un rocher d’un kilomètre carré situé en Normandie, à la limite de la Bretagne. Le Mont-Saint-Michel est aujourd’hui le lieu touristique français le plus visité après Paris. Ce site exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, abrite la célèbre abbaye construite au VIIIème siècle mais pas seulement. Dans l’unique rue commerçante du Mont, des dizaines de boutiques et restaurants dont la Mère Poulard, célèbre dans le monde entier pour ses succulentes omelettes. Le Mont-Saint-Michel, c’est aussi un juteux business que se partage une dizaine de familles qui entre elles ne se font pas de cadeaux. Rivalités, jalousies, ferveur et émerveillement, 3 équipes de 66 Minutes ont passé plusieurs jours dans les coulisses de ce lieu mythique et partagé le quotidien de personnages truculents qui font vivre le Mont-Saint-Michel. Documentaire réalisé par Véronique Siejak et Sandrine Leleu, pour 66 minutes, M6