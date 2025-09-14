Le Monaco Yacht Show est le plus prestigieux salon du yachting au monde. Pendant cinq jours, le port de Monaco se transforme en une véritable foire aux yachts de l’extrême. 12 méga yachts, allant de 30 à plus de 100 mètres de long, sont à l’honneur, dont le Solandge, le plus grand et le plus cher à 187 millions d’euros. Équipé d’un cinéma, d’un spa et d’un garage à jouets, il est le fleuron de l’évènement.