Documentaire

Ils font partie des hommes les plus riches de la planète. Ils ont décidé de consacrer leur fortune pour faire le bien. Ils s’appellent Bill Gates, David Rockefeller ou encore Warren Buffett. Leurs dons se chiffrent chaque année en milliards d’euro. On les appelle les philanthropes autrement dit, les bienfaiteurs, les charitables.Mais que se cache-t-il derrière tant de générosité ? A qui profite vraiment tous ces milliards ?A la manière d’un road movie, à travers tous les Etats-Unis, l’histoire nous emmène à la découverte d’un système caritatif organisé comme un business.Un système qui montre maintes contradictions.Comment prétendre vouloir prétendre soigner des maladies alors que, d’un autre côté, l’on investit des milliards dans des entreprises responsables de ces fléaux ?Après des mois de tentatives, Bill Gates, David Rockefeller ont finalement accepté de répondrent à ces questions.Aux Etats-Unis, le « charité business « donne souvent d’une main pour reprendre de l’autre.

Première diffusion : 27/10/2007

Un reportage de Frédéric DUPUIS F.