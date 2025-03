Documentaire

Au mois de décembre, les marchés de Noël fleurissent dans toutes les villes de France. De Strasbourg à Paris et jusque dans le moindre village, sapins et chalets envahissent les rues. Illuminations, gourmandises et cadeaux, la magie de Noël fait rêver. Mais surtout, elle fait vendre. Le marché de Strasbourg est le plus ancien et l’un des plus fréquenté de France : deux millions de visiteurs s’y pressent chaque année. La famille Klein – Olivier, le père, et Jules, le fils – possède, en plus d’une charcuterie, deux chalets pour vendre foie gras, truffes, marrons glacés et choucroute de Noël. Leurs commerces sont situés dans la plus belle zone et aussi la plus ancienne du marché surnommée « le carré d’or ». Cette tradition des décorations de Noël s’étend à toute l’Alsace. Dans leur village, Nathalie et Xavier participent au concours de la plus belle maison illuminée. Avec leurs enfants, ils installent rennes, Pères Noël et guirlandes lumineuses… Un concours qui pousse certains habitants à de véritables débauches de décorations scintillantes, quitte à faire exploser leur note d’électricité ! Un documentaire de Sébastien Girodon & Sandrine Andrei.