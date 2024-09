Documentaire

La saga d’une marque de cosmétique qui a bâti toute sa réussite sur un concept simple : des produits « naturels » marqués par les senteurs et les produits de Provence. Née des expérimentations d’un apprenti parfumeur, Olivier Beaussan, l’Occitane, c’est aujourd’hui 1000 magasins dans le monde et 400 millions d’euros de chiffre d’affaire, qui exporte les archétypes provençaux de Hong Kong à New York en passant par tous les aéroports internationaux. Comment l’entreprise a-t-elle réussi à séduire le monde entier ? Quels sont ses produits phares ? Ses ingrédients proviennent-ils réellement toujours du sud de la France ? De l’usine de Manosque à l’inauguration d’une nouvelle boutique ultra-moderne à Tokyo, enquête dans les coulisses d’une des plus belles réussites françaises dans le domaine des cosmétiques. Documentaire réalisé par Anne de Loisy, montage de Benjamin Ambard.