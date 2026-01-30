Documentaire

Pour les touristes, c’est un endroit mythique et romantique. Chaque année, plus de 2,5 millions de visiteurs viennent du monde entier pour admirer le Mont-Saint-Michel. Ce village construit sur un rocher, surplombé par une abbaye grandiose, rapporterait chaque année des dizaines de millions d’euros.

Un pactole que se partagent jalousement cinq familles à la tête des commerces du Mont-Saint-Michel. Mais derrière la façade du « tout va bien », les commerçants se livrent une guerre sans pitié pour détrôner le premier d’entre eux : l’empire de « la Mère Poulard » ! Et les visiteurs ne sont pas en reste. Déçus par l’accueil, les touristes se lâchent et dézinguent les commerçants historiques.

Du côté de la mairie, cette affluence de millions de visiteurs chaque année finit par poser problème : facture d’eau municipale qui explose, murs qui se fissurent, évacuation des déchets très couteuse… Comment le maire fait-il face à ce déferlement de touristes ?



Un documentaire de Mangiardi Hélène, CAHOUR Guillaume, Beaurain Julie