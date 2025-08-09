Documentaire

Vêtement, soins, bateaux ou appartement, rien n’est trop beau ni trop cher pour eux.

A 31 ans, Scott est millionnaire et en moyenne, il dépense près de 120 000 euros par mois. Son tout dernier caprice : s’offrir une ville toute entière qui portera son nom.

Denise, elle, a 44 ans, et cette riche divorcée a l’habitude de dépenser sans compter. Aujourd’hui, elle recherche à investir les 3 millions d’euros que lui a laissé son ex-mari, mais pas facile de trouver son bonheur quand on a des goûts de luxe.

Aimi, elle, est lap-danseuse et bien qu’elle gagne très bien sa vie, elle est accro au shopping et sa fièvre acheteuse a fini par lui jouer des mauvais tours. Aujourd’hui Aimi accumule les dettes et tente tant bien que mal de se refaire.

Alors, enfer ou paradis, comment vit-on quand l’argent vous brûle les doigts?

Documentaire : Une vie presque ordinaire – Ils dépensent sans compter

Émission proposé par : Manuel Catteau & Olivier Roussin

Montage : Rodolphe Innert

