Documentaire

Le roquefort, fleuron des fromages français serait-il menacé ? Il y a 10 ans, José Bové et ses amis de la confédération paysanne saccageaient le Mac Donald de Millau pour protester contre la surtaxation du roquefort par les autorités américaines. Une décennie plus tard, le roquefort est toujours taxé à 100% et les Etats-Unis viennent d’envisager de multiplier cette taxe par trois.

En France, le roquefort doit faire face à la concurrence. Le roquefort n’est pas un fromage comme les autres. Il est extrêmement complexe à produire. C’est même ce qui a construit sa légende. Des ersatz de roquefort ont ainsi fait leur apparition, moins chers à fabriquer, plus adaptés aux besoins du consommateur. Le plus grand producteur a même inventé sa propre concurrence au lait pasteurisé. Pourtant quelques irréductibles amateurs et producteurs résistent.

Documentaire réalisé par Frédéric Dupuis, montage de Sylvie Millet pour Envoyé Spécial, France 2