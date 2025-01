Documentaire

La France est le pays qui compte le plus grand nombre d’hypermarchés par habitant, un secteur très lucratif qui réalise 173 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel. Mais les résultats sont inquiétants, les enseignes perdent en moyenne 3% par an. Une situation aggravée par la crise financière et la baisse inéluctable du pouvoir d’achat. Un contexte difficile pour les patrons des grandes surfaces qui doivent se remettre en question pour rester dans la course. Sophie Romillat et David Geoffrion ont passé trois mois dans les coulisses d’un hypermarché pas tout à fait comme les autres, dans la banlieue de La Rochelle en Charente-Maritime. Avec une surface de vente de 9000 mètres carrés, 380 employés dont près de 100 caissières, il ressemble à priori à tous ses concurrents. Pourtant, malgré l’ingratitude des tâches, l’ambiance dans ce magasin est telle que les salariés y font carrière. Une fidélité qui tient au statut très particulier de cet hyper. C’est un partenaire du groupe Carrefour mais il est organisé en coopérative. Le magasin doit respecter le cahier des charges de la marque mais gère son personnel comme il l’entend. Eric Broussier, un pro de la grande distribution, dirige cet hypermarché depuis cinq ans. Il a décidé de le diriger à sa manière. Pour ce Ch’ti haut en couleur, tout repose sur la confiance et l’esprit d’équipe : les employés ne sont pas surveillés, les petits retards ne sont pas sanctionnés et les pauses font partie du temps de travail, ce qui est rare dans le secteur. Mais revers de la médaille, les salaires sont plus bas qu’ailleurs, les primes ont disparu et les promotions sont rares. Les journalistes ont suivi le quotidien de Sébastien, Sophie et Françoise, tous passionnés par leur boulot. Pourtant, leurs journées ressemblent à un marathon, ils parcourent des kilomètres, brassent des tonnes de marchandises et font des horaires décalés, quand ils ne commencent pas à 5 heures du matin, ils passent la nuit à réaménager les rayons. Mais cette bonne ambiance suffira-t-elle à sortir cet hypermarché de la crise ? Un documentaire de David Geoffrion – Sophie Romillat