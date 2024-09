Documentaire



Les diamants sont éternels et les arnaques aussi ! Des sites internet font miroiter aux internautes des rendements faramineux de 6 à 8% par an en achetant des diamants à prix cassés. Cela serait bien plus rentable que le placement préféré des Français, le livret A. Et sur ces plates-formes, les escrocs se montrent très malins : ils mettent en avant des articles très sérieux de la presse financière et de reportages télé racontant que le diamant serait le meilleur placement, sans risque. Très vite, les victimes tombent dans le panneau et peuvent perdre en quelques clics toutes leurs économies. Car bien souvent, ces diamants, ils n´en verront jamais la couleur et surtout, quand ils ont la chance de les recevoir, ils ne valent quasiment rien. Qui sont ces « escrocs aux diamants » ? Que gagnent-ils véritablement ? Quelles sont leurs méthodes ? Comment peut-on s´en prémunir ? Un documentaire de Frédéric Audran.