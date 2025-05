Documentaire

« Complément d’enquête » sur les fraudeurs à la note de frais qui empoisonnent la vie des entreprises. Traceur GPS des voitures de fonction, Carte bleue bridée : dans certaines sociétés, la riposte s’organise. Petits mensonges, combines, arrangements à la petite semaine… Qui sont ces champions de la resquille pour qui la fin justifie les moyens ? « Complément d’enquête » sur les tricheurs du quotidien : candidats au CV maquillé, salariés d’entreprise qui gonflent leurs notes de frais pour arrondir leurs fins de mois. Des solutions existent pour aider les entreprises à mieux gérer leurs notes de frais, à l’instar d’un outil comme. Près d’un Français sur trois tricherait sur ses factures de restaurant ou d’hôtel. Certains se font démasquer et finissent devant le tribunal. Des fausses factures qui coûteraient 700 euros par an et par employé. Ici, un petit patron qui fait payer tous ses restaurants et ses taxis par sa société, là un consultant en informatique qui double le nombre de kilomètres à se faire rembourser. Des spécialistes de la fausse facture qui empoisonnent la vie des entreprises : ces forfaits « ordinaires » coûteraient tout de même plus de 700 euros par an et par employé ! Traceur GPS des voitures de fonction, Carte bleue bridée : dans les entreprises, la riposte s’organise. Un documentaire de Wendy Zbinden.