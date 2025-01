Documentaire

Tunisie : Aux petits soins. Relancer la destination Tunisie, c’est l’objectif des dirigeants du pays : le tourisme est en berne depuis la révolution. Du coup de nouveaux marchés sont explorés : ainsi le tourisme médical est en plein essor. Israël : Phytothérapie Israël est à la pointe du cannabis thérapeutique. Autorisé sur prescription médicale, il est consommé par 25 000 malades dans le pays. Les professionnels du secteur veulent partir à l’assaut du marché mondial… France : Montchamp L’agroécologie, c’est un mélange de techniques agricoles ancestrales et de recherche de pointe respectueuse de la nature et de l’homme. Elle pourrait être une réponse aux problèmes de sécheresse et de famine dans le monde. Elle est portée et défendue par un homme, Pierre Rabhi, installé en Ardèche. Égypte : Tisser l’espoir. La séquence « mémoire » nous conduit en Égypte. En 2012 nous avions rencontré la vice-présidente du groupe BTM, qui forme notamment aux métiers du textile. Une école spécialement dédiée aux enfants issus des quartiers défavorisés.