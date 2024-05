Documentaire

A Chantilly, c’est l’événement le plus glamour de l’année : le Prix de Diane. Depuis 1843, cette course hippique réunit les pouliches de 3 ans les plus rapides au monde ; des chevaux souvent propriétés des plus grands milliardaires de la planète. Mais le Prix de Diane c’est aussi un rendez-vous chic où les plus jolies tenues sont récompensées lors d’un concours d’élégance. Henri-Alex Pentall, l’un des meilleurs entraineurs de France, présentera Sistercharlie, une pouliche pur sang anglaise à plus d’un million d’euros. Face à elle, la pouliche Mademoiselle Marie, achetée quatre fois moins cher et entraînée dans une modeste écurie marseillaise, pourrait créer la surprise ! En bord de piste, les chapeaux, plus extravagants les uns que les autres, envahissent les pelouses.

Un documentaire de Nina Montané, Camille Arnaud.