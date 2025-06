Documentaire

C’est un bal caritatif et un évènement mondain international. Rixa von Oldenbourg et Michel Soyer en sont les organisateurs et Carole Bouquet présidait la vente aux enchères de Maitre cornet St CYR au profit de son association la voix de L’enfant. Chloé était invitée au bal car elle a réunit à elle seule plus de 8000 euros de cadeaux pour cette association. Un documentaire d’Elodie Segalin.