Documentaire

Un Français sur trois déclare avoir acheté des vêtements d’occasion sur internet. Porté par la mode des plateformes d’échanges entre particuliers, le marché de l’occasion 2.0 pèse un milliard d’euros ! Qu’il s’agisse de faire des économies en achetant moins cher ou d’augmenter ses revenus en revendant, de plus en plus de consommateurs sont séduits par ces applications de « vide dressing ». Une application cartonne : Vinted, qui revendique 1,5 millions de membres en France et 23 000 nouvelles inscriptions chaque jour. Des marques et même des grandes enseignes telles que les Galeries Lafayette tentent de reprendre la main face au succès de ces applications en créant leurs propres plateformes d’occasion. Comment sont contrôlés ces échanges entre particuliers ? Comment bien choisir et éviter les pièges ? Que valent vraiment ces vêtements achetés en ligne ? Un documentaire de Romain Perrot.