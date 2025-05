Documentaire

Offrir à Noël des jouets d’occasion, ce n’est plus honteux. Les Français sont les premiers adeptes de cette formule en Europe, on trouve des rayons « seconde main » dans les grands magasins. Du côté des acheteurs, l’intérêt est évident : on fait le bonheur des enfants pour moins cher, et on évite de jeter dans la nature ce qui peut encore servir. Du côté des vendeurs, c’est également tout bénéfice. Les commerçants réalisent des marges confortables avec des produits indémodables comme Playmobil ou Lego. Les adolescents gagnent un peu d’argent de poche en bradant leurs souvenirs d’enfance. Et les associations caritatives collectent des fonds en triant et recyclant des jouets déjà utilisés.